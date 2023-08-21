Так звучит страх. Оккупанты в Работино молят о помощи — аудио

21 августа, 11:42
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ВСУ продолжают успешно давить на оккупантов на Мелитопольском и Бердянском направлениях (Фото:ВСУ)

ВСУ продолжают успешно давить на оккупантов на Мелитопольском и Бердянском направлениях (Фото:ВСУ)

Успехи украинской армии на Запорожском направлении провоцируют настоящую панику среди российских военных.

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Об этом свидетельствует обнародованный в соцсетях отрывок радиопереговоров одного из подразделений оккупантов, которые все еще пытаются удержать позиции в Работино.

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Судя по откровенному страху в голосе захватчика, буквально молящего командование о хоть какой-то помощи, ситуация для ВС РФ там действительно может оказаться критической.

«Прошу помогите! Прошу вам, помогите!», — буквально орал в рацию перепуганный россиянин, дальнейшая судьба которого неизвестна.

https://twitter.com/666_mancer/status/1693517674574139433

В свою очередь в Институте изучения войны отмечают, что продвижение ВСУ в районе Работино и Урожайного наглядно демонстрирует, насколько украинские войска истощили оборону оккупантов на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Перехват Контрнаступление Война России против Украины Работино

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