Так звучит страх. Оккупанты в Работино молят о помощи — аудио 21 августа, 11:42 ВСУ продолжают успешно давить на оккупантов на Мелитопольском и Бердянском направлениях (Фото:ВСУ)

Успехи украинской армии на Запорожском направлении провоцируют настоящую панику среди российских военных.

Об этом свидетельствует обнародованный в соцсетях отрывок радиопереговоров одного из подразделений оккупантов, которые все еще пытаются удержать позиции в Работино.

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Судя по откровенному страху в голосе захватчика, буквально молящего командование о хоть какой-то помощи, ситуация для ВС РФ там действительно может оказаться критической.

«Прошу помогите! Прошу вам, помогите!», — буквально орал в рацию перепуганный россиянин, дальнейшая судьба которого неизвестна.

В свою очередь в Институте изучения войны отмечают, что продвижение ВСУ в районе Работино и Урожайного наглядно демонстрирует, насколько украинские войска истощили оборону оккупантов на Мелитопольском и Бердянском направлениях.