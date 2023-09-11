В Португалии река из вина затопила город Анадия — видео 11 сентября, 16:49 Сколько именно литров вина в итоге утекло по улицам Анадии, неизвестно (Фото:Скриншот видео taxfreelt/X)

В результате аварии на заводе Destilaria Levira в воскресенье, 10 сентября, португальский город Анадия затопило вином.

Соответствующими видео в соцсетях делятся местные жители.

На них видно, как по склону одной из городских улиц несется бурный поток вина, в результате чего она превратилась в настоящую реку.

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Как сообщают местные СМИ, причиной происшествия стало повреждение сразу дух резервуаров с алкогольным сырьем.

Сколько именно литров вина в итоге утекло по улицам Анадии, и какой ущерб был нанесен городу, пока не установлено.

«Нашей самой большой заботой было то, чтобы вино не попало в реку Сертима и не вызвало экологическую катастрофу. По словам нашего координатора гражданской защиты, этот мониторинг проводится, и экологических проблем удается избежать», — отметили в городской администрации.