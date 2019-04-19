В поместье австралийского миллионера кенгуру разогнал участвовавших в фотосессии моделей - видео
В Сети
опубликовали забавное видео из поместья табачного магната Трэверса Бейнона в
Австралии, где забравшийся на территорию кенгуру разогнал моделей,
участвовавших в фотосессии.
Соответствующий
ролик эксцентричный миллионер опубликовал у себя в Instagram.
На обнародованных
кадрах с камер наблюдения видно, как девушки в купальниках убегают в панике мимо
бассейна, а одна из них даже прыгает в него, чтобы спастись от животного.
В итоге моделям
все же удалось укрыться от кенгуру за забором.
Ни животное, ни девушки
в результате инцидента не пострадали.