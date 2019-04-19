В поместье австралийского миллионера кенгуру разогнал участвовавших в фотосессии моделей - видео Сегодня, 13:47 1386 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео candyshopmansion/Instagram Одна из моделей, чтоб спастись от кенгуру, решила прыгнуть в бассейн Скриншот с видео candyshopmansion/Instagram

В Сети опубликовали забавное видео из поместья табачного магната Трэверса Бейнона в Австралии, где забравшийся на территорию кенгуру разогнал моделей, участвовавших в фотосессии.

Соответствующий ролик эксцентричный миллионер опубликовал у себя в Instagram.

На обнародованных кадрах с камер наблюдения видно, как девушки в купальниках убегают в панике мимо бассейна, а одна из них даже прыгает в него, чтобы спастись от животного.

В итоге моделям все же удалось укрыться от кенгуру за забором.

Ни животное, ни девушки в результате инцидента не пострадали.