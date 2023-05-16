Птица-символ Украины. Из гнезда аиста Грицька запущен круглосуточный стрим — видео

16 мая, 13:18
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Гнездо Грицька было разрушено во время урагана, однако местные жители его восстановили (Фото:Скриншот видео Лелека Грицько/YoTube)

Гнездо Грицька было разрушено во время урагана, однако местные жители его восстановили (Фото:Скриншот видео Лелека Грицько/YoTube)

В селе Леляки Полтавской области запустили первый в Украине круглосуточный стрим из гнезда аиста.

Его главным героем стал черногуз Грицько, который является местной знаменитостью.

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Как сообщается на его YouTube-канале, лишь за 2022 год он поставил на крыло пять птенцов, однако осенью гнездо было разрушено в результате урагана.

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После этого сотрудники национального природного парка Пирятинский совместно с меценатами решили его восстановить, а заодно и установить там камеру, благодаря которой любой желающий может понаблюдать в режиме реального времени за жизнью Грицька и его семьи.

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«Оберег нашего села. Он обязательно прилетает к своему гнезду весной… Приглашаем в национальный природный парк „Пирятинский“. Собранный видеоматериал будет использован учеными и студентами кафедры экологии и зоологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для изучения гнездового поведения аистов», — говорится в описании на канале пернатой звезды.

https://www.youtube.com/watch?v=IIwL2Npqdrk
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Полтавская область Животные Птицы

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