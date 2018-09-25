25 сентября 2018, вторник

В Полтавской области начали ремонт 100-летней школы, созданной гениальным украинским архитектором

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Школа в стиле украинский модерн в селе Пески Полтавской области
Olga Lischenyuk via Facebook

Школа в стиле украинский модерн в селе Пески Полтавской области

В полтавском селе Пески Удайские начали ремонт 100-летней школы спроектированной в редком стиле - украинский архитектурный модерн по проекту Опанаса Сластиона. 

Об этом написала киевлянка Ольга Лищенюк, которая вместе с мужем участвует в процессе ее восстановления. Она отметила, что рабочие спилили трухлые деревья, которые могли упасть на школу и отремонтировали крышу. 

Уникальные столетние школы в стиле украинский модерн были построены по проекту украинского художника, этнографа и архитектора Опанаса Сластиона в период  1910–1914 годов. У всех них есть характерные признаки: 6-угольные окна, фасад с орнаментом и башенки. 

Школи Лохвицького земства - это проект волонтеров и активистов, которые пытаются спасти это уникальное культурное наследие. Они уже добились предоставления школам статуса памятников архитектуры и начали восстановительные работы. 

Подробнее о проекте в эфире Радіо НВ рассказала его участница - известная украинская журналистка и ведущая Ольга Герасимьюк. 

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