В Полтавской области начали ремонт 100-летней школы, созданной гениальным украинским архитектором

В полтавском селе Пески Удайские начали ремонт 100-летней школы спроектированной в редком стиле - украинский архитектурный модерн по проекту Опанаса Сластиона.

Об этом написала киевлянка Ольга Лищенюк, которая вместе с мужем участвует в процессе ее восстановления. Она отметила, что рабочие спилили трухлые деревья, которые могли упасть на школу и отремонтировали крышу.

Уникальные столетние школы в стиле украинский модерн были построены по проекту украинского художника, этнографа и архитектора Опанаса Сластиона в период 1910–1914 годов. У всех них есть характерные признаки: 6-угольные окна, фасад с орнаментом и башенки.

Школи Лохвицького земства - это проект волонтеров и активистов, которые пытаются спасти это уникальное культурное наследие. Они уже добились предоставления школам статуса памятников архитектуры и начали восстановительные работы.

Подробнее о проекте в эфире Радіо НВ рассказала его участница - известная украинская журналистка и ведущая Ольга Герасимьюк.