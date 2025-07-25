В сети показали видео из Полтавы , на котором машина для выкачивания отходов была с изображением лица российского диктатора Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница соцсетей Татьяна Сирульник в Instagram. «Полтава это не только галушки! Наконец я поймала эту крутую говновозку! Шедевр!» — говорится в заметке автора.

На задней части ассенизационного автомобиля размещено изображение Путина таким образом, что труба для откачки нечистот визуально направлена ему в рот, создавая провокационное и саркастическое впечатление.

«Надо Путину подарить, чтобы на работу ездил», «этот шедевр надо на Красной площади показывать», «очень актуально, правдиво и креативно», — пишут пользователи в комментариях.

Комментарии пользователей / Фото: Скриншот

Блогер Татьяна Сирульник рассказывает о жизни в Полтаве и путешествует по Украине. В своем аккаунте в Instagram женщина показывает разные интересные места и креатив украинцев. Ее блог насчитывает более 13,5 тысяч подписчиков.