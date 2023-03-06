Прославляла Путина. В Польше сторонницу РФ отправили на психиатрическое обследование
Фанатке Путина грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:Agencja Wyborcza.pl)
В Польше 59-летнюю жительницу из Собутки под Вроцлавом обвинили в публичных призывах к развязыванию захватнической войны.
Как сообщает Gazeta Wyborcza, поводом для этого стали ее пророссийские посты.
В частности, Маржена Т. прославляла кремлевского диктатора Владимира Путина и желала РФ победы в войне против Украины.
«Путин взял на себя инициативу народов, угнетенных сионизмом… Я верю в победу России и помощь для нас, славян… Заранее благодарю вас и молюсь за Россию», — писала она у себя в соцсетях.
На соответствующие посты обратила внимание польская прокуратура.
Уже в суде женщина попыталась оправдаться, утверждая, что на самом деле якобы выступает против войны, и вообще любит людей, а среди ее друзей есть украинцы.
По словам обвиняемой, указанные посты были написаны «не разумом, а сердцем» после «медитации», которой она научилась во время поездки в Индию, где встречалась с Далай-ламой.
В связи с этим судья назначил ей психиатрическую экспертизу, по результатам которой и будет принято решение о дальнейшем рассмотрении дела. Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.