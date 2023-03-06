Прославляла Путина. В Польше сторонницу РФ отправили на психиатрическое обследование 6 марта, 12:37 Фанатке Путина грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:Agencja Wyborcza.pl)

В Польше 59-летнюю жительницу из Собутки под Вроцлавом обвинили в публичных призывах к развязыванию захватнической войны.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, поводом для этого стали ее пророссийские посты.

В частности, Маржена Т. прославляла кремлевского диктатора Владимира Путина и желала РФ победы в войне против Украины.

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«Путин взял на себя инициативу народов, угнетенных сионизмом… Я верю в победу России и помощь для нас, славян… Заранее благодарю вас и молюсь за Россию», — писала она у себя в соцсетях.

На соответствующие посты обратила внимание польская прокуратура.

Фото: Agencja Wyborcza.pl

Уже в суде женщина попыталась оправдаться, утверждая, что на самом деле якобы выступает против войны, и вообще любит людей, а среди ее друзей есть украинцы.

По словам обвиняемой, указанные посты были написаны «не разумом, а сердцем» после «медитации», которой она научилась во время поездки в Индию, где встречалась с Далай-ламой.

В связи с этим судья назначил ей психиатрическую экспертизу, по результатам которой и будет принято решение о дальнейшем рассмотрении дела. Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.