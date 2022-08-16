Если бы настойчивость была человеком. В Польше мужчина 48 раз пытался сдать на права

16 августа, 19:16
Фото иллюстративное (Фото:Bas Peperzak/Unsplash)

Фото иллюстративное (Фото:Bas Peperzak/Unsplash)

В польском городе Лодзь 65-летний мужчина с 2018 года пытается сдать экзамен для получения водительских прав. За это время он совершил 48 попыток, но не собирается останавливаться. Об этом сообщает in Poland.

Поляк был одним из самых старших участников занятий. Теоретический экзамен мужчина сдал без особых хлопот, а вот практику все еще не может осилить. Тяжелее всего ему дается проезд на площадке.

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Мужчина подчеркнул, что, несмотря на столько неудач, у него никогда не возникало мыслей бросить начатое. Сейчас он готовится к очередной попытке сдать экзамен.

По словам мужчины, ему нужно авто, чтобы ездить на дачу, расположенную примерно в 100 километрах от его дома. Кроме того, поляк хочет не зависеть от общественного транспорта. Хотя журналисты отмечают, что раньше вождение авто его не интересовало, однако, дожив до преклонных лет, все же решил записаться на курсы.

Напомним, что в Ноттингеме, Великобритания, 84-летний мужчина более 70 лет управлял автомобилем без прав. Все это время он ни разу не попадался правоохранителям. 26 января его остановила местная полиция.

Также в США парень обратился в автомастерскую, чтобы переделать свою машину: изобретательный водитель хотел, чтобы она состояла из двух передних частей. Таким образом юноша хотел избежать штрафа за неправильную парковку.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Польша Водительские права

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