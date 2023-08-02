Российский комбриг раздел догола собственных танкистов и заставил их щипать траву — видео
Комбриг издевался над танкистами на глазах у остальных солдат (Фото:Скриншот видео __eLltwiterova/Twitter)
В одной из воинских частей в Подмосковье командир бригады решил провести в отношении своих танкистов довольно странную «воспитательную работу».
Соответствующее видео обнародовали в соцсетях очевидцы, наблюдавшие за происходящим из окон казарм.
В чем именно заключалась идея комбрига, непонятно, но выглядело все это действо не иначе, как реализация больных фантазий какого-то извращенца.
Сначала он раздел своих подчиненных догола, а после этого выстроил их у стенки и заставил щипать руками траву.
При этом, по словам других солдат, танкистов еще и избивали.
Подобные картины в РФ можно было наблюдать и ранее, однако обычно таким унижениям там подвергаются заключенные.
Впрочем, похоже, что за время правления кремлевского диктатора Владимира Путина вся страна уже давно превратилась в настоящую «зону» со всеми ее порядками, традициями и «понятиями».