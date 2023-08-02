Российский комбриг раздел догола собственных танкистов и заставил их щипать траву — видео 2 августа, 11:32 Комбриг издевался над танкистами на глазах у остальных солдат (Фото:Скриншот видео __eLltwiterova/Twitter)

В одной из воинских частей в Подмосковье командир бригады решил провести в отношении своих танкистов довольно странную «воспитательную работу».

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях очевидцы, наблюдавшие за происходящим из окон казарм.

В чем именно заключалась идея комбрига, непонятно, но выглядело все это действо не иначе, как реализация больных фантазий какого-то извращенца.

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Сначала он раздел своих подчиненных догола, а после этого выстроил их у стенки и заставил щипать руками траву.

При этом, по словам других солдат, танкистов еще и избивали.

Їхні мальчікі.Танкісти.Трішки голі,ну то так нада pic.twitter.com/AiTsNDKuSw — 𝓔 𝓁 𝓁 а🇺🇦▫️▫️▫️▫️▫️ (@__eLltwiterova) August 1, 2023

Подобные картины в РФ можно было наблюдать и ранее, однако обычно таким унижениям там подвергаются заключенные.

Впрочем, похоже, что за время правления кремлевского диктатора Владимира Путина вся страна уже давно превратилась в настоящую «зону» со всеми ее порядками, традициями и «понятиями».