«Так может быть только в РФ». Российские медики наплевали на мужчину, валявшегося на полу прямо в больнице — видео 11 июля, 20:59 Россияне проигнорировали человека, который, возможно, нуждался в срочной медпомощи (Фото:Коллаж NV)

Похоже, что на фоне колоссальных потерь РФ в войне против Украины человеческая жизнь для россиян утратила всякую ценность.

Видео с показательным примером наплевательского отношения так называемого «глубинного народа» к собственным согражданам было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, как на полу приемной Мариинской больницы в Санкт-Петербурге лежит неизвестный, явно нуждающийся в медицинской помощи, однако почти все присутствующие его просто игнорируют, концентрируясь лишь на собственных заботах.

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При этом наплевать на человека без сознания оказалось не только очевидцам, но и даже медперсоналу, который не удостоил его ни малейшего внимания.

«Человеку стало плохо. Вот эти вот козлы сидят просто. Ничего даже не суетятся, ничего не делают. Где врачи? Вот так вот может быть только в России», — прокомментировал ситуацию автор видео, который, впрочем, также не предпринял никаких попыток помочь валяющемуся мужчине.