Она была в сидячем положении. В Перу разнорабочие во время прокладки труб нашли волосатую мумию, которой 1000 лет

В Перу нашли 1000-летнюю мумию , которая была в сидячем положении с согнутыми руками, а на голове все еще были волосы.

Об этом 23 июня сообщило The Sun. Это произошло во время ремонтных работ по прокладке труб. Рабочие нашли мумифицированное тело на глубине всего один метр.

Разнорабочие случайно нашли мумию / Фото: AP

Как отмечает медиа, останки, вероятно, принадлежат мальчику в возрасте от 10 до 15 лет. Они еще были в «хорошем состоянии», с некоторыми прядями каштановых волос.

Захоронение и предметы соответствуют стилю, который сложился между 1000 и 1200 годами нашей эры, рассказал археолог Хесус Бахамонде, который является научным координатором газовой компании «Калидда» и директором плана археологического мониторинга столичной Лимы.

Предполагают, что это останки мальчика, жившего 1000 лет назад / Фото: AP

Рядом с мумией также нашли керамические предметы, в том числе тарелки, бутылки и кувшины, украшенные геометрическими фигурами и фигурками рыбаков, а также деревянный надгробный памятник, который был на глубине 50 см.

Также нашли керамические предметы, в том числе тарелки, бутылки и кувшины, / Фото: AP

Мумия и другие древние предметы, нашедшие рядом / Фото: AP

По словам Хесуса Бахамонде, мумия принадлежала к обществу рыбаков культуры Чанкай, которая процветала между 1000 и 1470 годами нашей эры.

Несмотря на то, что мумия не была засыпана землей, она оставалась незамеченной в течение тысячелетий — даже несмотря на все городские застройки в этом районе. Лима, город с населением 10 миллионов человек, был домом для человеческих цивилизаций на протяжении тысячелетий, прежде чем испанцы прибыли в Перу в 1535 году.

Как результат, по всему прибрежному городу разбросано более 500 археологических памятников, в том числе десятки древних кладбищ.