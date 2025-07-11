Журналисты показали вулкан в Перу, высотой всего 60 сантиметров, который считается самым маленьким вулканом в мире.

Об этом 10 июля сообщило медиа What’s the Jam. Геологическое явление заметили местные жители села Куско на юго-востоке Лимы, что на юге Перу. Вулкан выделял неизвестные газы и жидкости, отмечает издание.

Реклама

Лидер общины Артуро Мамани назвал этот курган Глазом орла. Он и его семья оставили жертвоприношение вулкану в виде листьев коки. Это был «знак уважения».

Кока — растение семейства Erythroxylaceae, происходит из северо-западной Южной Америки.

@thedailystar Experts say The Eagles’s Eye is not a volcanic vent but rather a small cone known as a mud volcano ♬ original sound - Star ⭐️

Когда новость о местном кургане облетела местные заголовки, власти оцепили территорию и вызвали команду экспертов.

«Орлиный Глаз — это не вулканическое жерло, а скорее небольшой конус земли, глины и воды, известный как грязевой вулкан», — цитирует медиа Эрнандо Тавера, главу Геофизического института Перу (IGP).

По его словам, это естественная структура, через которую грязь, вода и растворенные газы выходят из недр без присутствия магмы или вулканической активности.

«Этот тип явления возникает, когда такие газы, как метан, углекислый газ и другие, пробиваются на поверхность и несут глинистые отложения, смешанные с грунтовыми водами», — пояснил он.

В результате образуется курган с центральным отверстием, конус с кратером, что приводит к тому, что из-за своей формы он считается «вулканом».

"Однако его происхождение, тип активности и материалы, которые он выбрасывает, не имеют ничего общего с действующими вулканами, расположенными на юге страны", — добавил специалист.

Хотя курган и не представляет вулканической опасности, Тавера предупредил, что он может негативно влиять на окружающую среду и вызывать потенциальное загрязнение близлежащих источников воды и сельскохозяйственных культур.

IGP продолжает следить за грязевым вулканом, также известным как грязевой купол, чтобы определить, представляет ли он какую-либо опасность для местного сообщества.