«Все, что нужно!». Бойцы ВСУ получают пайки с пивом и живыми раками — видео распаковки
Пиво к ракам, естественно, безалкогольное (Фото:Коллаж NV)
Оказывается, что в пайках украинских защитников, помимо привычных консервов и сублиматов, могут быть и довольно необычные продукты, как, например, живые раки.
Об этом свидетельствует обнародованное ими видео с распаковкой одной из таких посылок.
Как видно на опубликованных кадрах, среди продуктов в пакетах с маркировкой ВСУ оказались не только раки, но и все необходимое для их приготовления, сушеная рыба и даже пиво, пусть и безалкогольное.
«Нормально. Мне уже нравится… Хорошие пайки. Все, что нужно!» — отреагировали бойцы на содержание раскрытой посылки.