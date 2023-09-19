«Все, что нужно!». Бойцы ВСУ получают пайки с пивом и живыми раками — видео распаковки

19 сентября, 13:18
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Пиво к ракам, естественно, безалкогольное (Фото:Коллаж NV)

Пиво к ракам, естественно, безалкогольное (Фото:Коллаж NV)

Оказывается, что в пайках украинских защитников, помимо привычных консервов и сублиматов, могут быть и довольно необычные продукты, как, например, живые раки.

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Об этом свидетельствует обнародованное ими видео с распаковкой одной из таких посылок.

Как видно на опубликованных кадрах, среди продуктов в пакетах с маркировкой ВСУ оказались не только раки, но и все необходимое для их приготовления, сушеная рыба и даже пиво, пусть и безалкогольное.

Видео дня

«Нормально. Мне уже нравится… Хорошие пайки. Все, что нужно!» — отреагировали бойцы на содержание раскрытой посылки.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Сухпайки Пиво Раки Еда Война России против Украины

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