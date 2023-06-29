В Киеве отдали должное советским «героям», облив их бюсты красной краской — фото 29 июня, 13:16 Неизвестные облили лица «героев» СССР красной краской (Фото:t.me/kyivtv)

В Парке вечной славы в Дарницкоми районе Киева поглумились над бюстами «героев» СССР.

Соответствующие фото были обнародованы в четверг, 29 июня, в Telegram-канале Київ24.

На них видно, что неизвестные облили лица так называемых «партизан» Алексея Федорова, Сидора Ковпака, Павла Рыбалко и Ивана Черняховского красной краской, символизирующей кровь жертв советского режима.

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Кроме того, на их постаментах были оставлены надписи: оккупант, палач, чекист и прочее.

Кто именно стоит за данной антикоммунистической акцией, на данное время не известно.