В Киеве отдали должное советским «героям», облив их бюсты красной краской — фото

29 июня, 13:16
Поделиться:
Неизвестные облили лица «героев» СССР красной краской (Фото:t.me/kyivtv)

Неизвестные облили лица «героев» СССР красной краской (Фото:t.me/kyivtv)

В Парке вечной славы в Дарницкоми районе Киева поглумились над бюстами «героев» СССР.

Соответствующие фото были обнародованы в четверг, 29 июня, в Telegram-канале Київ24.

Читайте также:
В Латвии адепты «русского мира» несут цветы к памятнику Пушкину, которого нет — видео

На них видно, что неизвестные облили лица так называемых «партизан» Алексея Федорова, Сидора Ковпака, Павла Рыбалко и Ивана Черняховского красной краской, символизирующей кровь жертв советского режима.

Видео дня

Кроме того, на их постаментах были оставлены надписи: оккупант, палач, чекист и прочее.

Кто именно стоит за данной антикоммунистической акцией, на данное время не известно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   СССР Киев Памятники Декоммунизация в Украине

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X