В РФ верблюд убил агрессивного россиянина. Пользователи встали на сторону животного
Пользователи встали на сторону верблюда (Фото:Скриншот видео Jano14Toga/Twitter)
В соцсетях обсуждают видео с местью верблюда агрессивному россиянину, решившему избить его, чтобы продемонстрировать свое «доминирование».
На обнародованных кадрах, снятых в Омской области, мужчина подходит к животному и бьет его по морде.
В свою очередь верблюд издевательств со стороны россиянина терпеть не стал, в связи с чем последовала неожиданно жестокая расплата.
Животное схватило своего обидчика за руку и начало мотать им из стороны в сторону, как тряпичной куклой.
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В результате полученных травм живодер скончался, однако, несмотря на это, пользователи соцсетей встали на сторону верблюда.