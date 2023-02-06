В РФ верблюд убил агрессивного россиянина. Пользователи встали на сторону животного

6 февраля, 13:00
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Пользователи встали на сторону верблюда (Фото:Скриншот видео Jano14Toga/Twitter)

Пользователи встали на сторону верблюда (Фото:Скриншот видео Jano14Toga/Twitter)

В соцсетях обсуждают видео с местью верблюда агрессивному россиянину, решившему избить его, чтобы продемонстрировать свое «доминирование».

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На обнародованных кадрах, снятых в Омской области, мужчина подходит к животному и бьет его по морде.

В свою очередь верблюд издевательств со стороны россиянина терпеть не стал, в связи с чем последовала неожиданно жестокая расплата.

Видео дня

Животное схватило своего обидчика за руку и начало мотать им из стороны в сторону, как тряпичной куклой.

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https://twitter.com/Jano14Toga/status/1621965247870287878

В результате полученных травм живодер скончался, однако, несмотря на это, пользователи соцсетей встали на сторону верблюда.

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Скриншот c Twitter
Фото: Скриншот c Twitter
Скриншот c Twitter
Фото: Скриншот c Twitter
Скриншот c Twitter
Фото: Скриншот c Twitter
Скриншот c Twitter
Фото: Скриншот c Twitter
https://twitter.com/robertzeltinsh/status/1622149576109989889?s=46&t=p_U8ZQ7fyIty6iwnwcE9CQ
https://twitter.com/amakharyna/status/1622349914918248450?s=46&t=mzNVJCnD6lRNC0tmndZTnw
Скриншот c Twitter
Фото: Скриншот c Twitter
Скриншот c Twitter
Фото: Скриншот c Twitter
Скриншот c Twitter
Фото: Скриншот c Twitter
Скриншот c Twitter
Фото: Скриншот c Twitter
Скриншот c Twitter
Фото: Скриншот c Twitter
Скриншот c Twitter
Фото: Скриншот c Twitter
https://twitter.com/Ps4251/status/1622261596582993920
https://twitter.com/alexcyclopentan/status/1622091575525363713
https://twitter.com/howtodi/status/1622032815549202432
https://twitter.com/darynanotderya/status/1622370876321579008
https://twitter.com/zeleniypes/status/1622540905893834752
https://twitter.com/FellaSnape/status/1622028128800460802
https://twitter.com/dn_mrpl/status/1622466230522183681
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Россияне Животные Верблюд

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