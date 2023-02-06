В РФ верблюд убил агрессивного россиянина. Пользователи встали на сторону животного 6 февраля, 13:00 Пользователи встали на сторону верблюда (Фото:Скриншот видео Jano14Toga/Twitter)

В соцсетях обсуждают видео с местью верблюда агрессивному россиянину, решившему избить его, чтобы продемонстрировать свое «доминирование».

На обнародованных кадрах, снятых в Омской области, мужчина подходит к животному и бьет его по морде.

В свою очередь верблюд издевательств со стороны россиянина терпеть не стал, в связи с чем последовала неожиданно жестокая расплата.

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Животное схватило своего обидчика за руку и начало мотать им из стороны в сторону, как тряпичной куклой.

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В результате полученных травм живодер скончался, однако, несмотря на это, пользователи соцсетей встали на сторону верблюда.

Фото: Скриншот c Twitter

Фото: Скриншот c Twitter

Фото: Скриншот c Twitter

Фото: Скриншот c Twitter

Фото: Скриншот c Twitter

Фото: Скриншот c Twitter

Фото: Скриншот c Twitter

Фото: Скриншот c Twitter

Фото: Скриншот c Twitter

Фото: Скриншот c Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter