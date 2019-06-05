В Омске мэр города упала в грязь, пытаясь перепрыгнуть яму в одном из дворов — видео
Сегодня, 16:07
В российском Омске мэр города Оксана Фадина, инспектируя Советский округ, упала в лужу.
Как сообщает портал Омск Здесь, инцидент произошел на улице возле дома 20-го Партсъезда, жильцы которого ранее жаловались градоначальнику на разрушение кладки.
Как видно на обнародованном видео, пытаясь перепрыгнуть одну из ям, Фадина потеряла равновесие и упала в лужу с грязью.
В результате инцидента мэр Омска не пострадала, однако ее костюм был испачкан.