Павел Баев
Путин заигрался на Ближнем Востоке
Андерс Аслунд
Схема Приватбанка. В чем обвиняют Коломойского в США
Андерс Сандберг
Когда мы все умрем?
Мустафа Найем
Две ошибки полиции. О подозреваемых и отставке Авакова
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Омске мэр города упала в грязь, пытаясь перепрыгнуть яму в одном из дворов — видео

Сегодня, 16:07
Цей матеріал також доступний українською
В Омске мэр города упала в грязь, пытаясь перепрыгнуть яму в одном из дворов — видео - фото

Скриншот с видео lewalex87/YouTube

В результате инцидента Фадина испачкала свой костюм

В российском Омске мэр города Оксана Фадина, инспектируя Советский округ, упала в лужу.

Как сообщает портал Омск Здесь, инцидент произошел на улице возле дома 20-го Партсъезда, жильцы которого ранее жаловались градоначальнику на разрушение кладки.

Как видно на обнародованном видео, пытаясь перепрыгнуть одну из ям, Фадина потеряла равновесие и упала в лужу с грязью.

В результате инцидента мэр Омска не пострадала, однако ее костюм был испачкан.

Теги:   Видео Ямы Грязь Омск Россия Мэр

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 23:12

img
В Переяславе-Хмельницком возле отделения полиции произошли столкновения
Футбол

Сегодня, 14:32

img
Динамо определилось, кто будет главным тренером — СМИ
Политика

Сегодня, 12:42

img
С Голосом и Слугой народа. Украинцы готовы провести в Раду пять партий — опрос

ТОП 3

LOL

Сегодня, 17:01

img
«Бро». На станции Бровары неизвестный мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой — фото
835
Страны

Вчера, 17:36

img
В Steam появилась игра Секс со Сталиным: КПРФ требует проверить ее на экстремизм
795
LOL

Сегодня, 16:07

img
В Омске мэр города упала в грязь, пытаясь перепрыгнуть яму в одном из дворов — видео
755

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
13028
Соня Кошкина - фото
Соня Кошкина
Задеть нерв
10213
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Черный лебедь Коломойского. Что происходит с гривней
10003
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
15 великих фильмов XXI века, которые нужно обязательно посмотреть
19412
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Блеф Путина. Как Россия выдает паспорта жителям Донбасса?
13914
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
13028
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
49251
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Эпоха бедности. Первый шаг Зеленского в пропасть
43424
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
30085