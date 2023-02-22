«Приход после причастия». В оккупированном РФ Мелитополе поп пытался наладить «связь с космосом» — видео
В соцсетях предположили, что мужчина в рясе был под наркотиками (Фото:Скриншот видео t.me/rf200_nooow)
Во временно оккупированном РФ Мелитополе заметили попа в настолько неадекватном состоянии, будто на него только что снизошла «божественная благодать».
Соответствующее видео одного из местных жителей, ставшего очевидцем столь странной картины, было обнародовано в соцсетях.
На нем видно неизвестного в рясе, который стоит на одном месте и странно пошатывается с запрокинутой в небо головой.
«Вы только посмотрите. Город-герой Мелитополь… Еще и обед даже не наступил, а батюшка уже причастился. Какая на него благодать снизошла! Прям канал связи с космосом устанавливает. Прям с богом общается», — прокомментировал автор видео состояние мужчины.
В соцсетях предположили, что так называемый «священник» находился в состоянии наркотического опьянения. И хотя, к какой именно церкви он относится, достоверно не известно, с учетом того, что Мелитополь сейчас находится под контролем РФ, скорее всего, речь может идти о РПЦ.