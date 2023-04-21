«Очаровала» пограничников. Уклонист пытался сбежать из Украины, притворившись женщиной — фото 21 апреля, 13:17 В первую очередь пограничников смутили солнцезащитные очки в темное время суток (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники задержали в Одесской области уклониста, который пытался покинуть страну, выдав себя за женщину.

Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказали в пресс-службе ГПСУ, опубликовав соответствующие фото.

Как сообщается, в первую очередь пограничников смутили солнцезащитные очки, которые были на «таинственной незнакомке», несмотря на вечер.

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«Во время проверки документов пограничников „очаровала“ женщина в солнцезащитных очках в темное время суток. Ею оказался мужчина, который перед Пасхой вернулся с заработков из-за границы и намеревался продолжить обогащаться в другой стране, но представители уполномоченных органов обогатили его повесткой. Чудо перевоплощения не сработало», — отметили в ведомстве.