Хотел похвастаться перед подругой. В Одесской области парень угнал мопед, пока его владелец покупал кофе 12 сентября, 19:52 И подружку успел прокатить (Фото:Национальная полиция Украины)

В городе Измаил, Одесская область, парень угнал мопед, пока его владелец покупал кофе. По словам вора, он хотел похвастаться перед девушкой, которую даже успел прокатить. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Событие произошло на проспекте Независимости. Пострадавший сразу позвонил по телефону на спецлинию 102, и оперативники территориального отдела полиции по камерам видеонаблюдения установили личность правонарушителя, маршрут передвижения и место укрывательства.

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«Поскольку у гражданина несколько судимостей за совершение краж, следователи полиции под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении в незаконном завладении транспортным средством по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении полиции.

Теперь злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, что в Виноградове, Закарпатье, 28-летний пациент, доставленный в больницу в состоянии наркотического опьянения, угнал автомобиль «скорой».

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