В Одессе мужчина, который отдыхал на пляже, увидел морскую мину. Он несколько раз пытался своими руками ее оттянуть.

Об этом сегодня, 30 июля, сообщило BBC Украина. Взрывное устройство вынесло на берег Черного моря. Увидев мину, мужчина пытался самостоятельно оттянуть ее, однако ничего не получилось.

Его попытки сняли очевидцы на камеру, а само видео быстро разлетелось в соцсетях.

Как отмечает издание, устройство не сдетонировало и все закончилось хорошо. Несмотря на то, в Военно-морских силах призывают при обнаружении предметов опасного характера, сообщать соответствующих специалистов и не пытаться взаимодействовать самостоятельно.