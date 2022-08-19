Все ради любви. Пьяный одессит соврал полиции о бомбе в поезде, чтобы помешать жене поехать к родственникам в Черновцы 19 августа, 17:58 Фото иллюстративное (Фото:Укрзализныця)

Одесским правоохранители позвонил мужчина с угрозой взорвать поезд, который должен был ехать из Одессы в Черновцы. Позже преступник объяснил, что сделал это в состоянии алкогольного опьянения и после ссоры с супругой. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

На следующий день после звонка полицейские задержали правонарушителя по месту жительства. Одессит объяснил: в нетрезвом состоянии поссорился с женой, а когда она ушла из дома, предположил, что женщина может уехать к родственникам в Черновцы.

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«У фигуранта изъяли вещественные доказательства, направленные на проведение экспертизы в рамках производства, начатого по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие», — отметила старшая следовательница отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 Анжела Пантелейчук, и отметила, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, что в селе Пятигоры, Киевская область, муж сжег сарай своей гражданской жены, в котором было больше тонны сена. Позже он признался, что преступление совершил из-за ревности.

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