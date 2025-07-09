В Одессе дедушка не узнал свое отражение в зеркале и накричал на самого себя — момент попал на видео

9 июля, 17:00
Мужчина не поделил дорогу с отражением в зеркале (Фото: Х***ая Одесса/Телеграм/скриншот)

В одном из одесских супермаркетов мужчина почтенного возраста не поделил дорогу с собственным отражением в зеркале.

Курьезный момент сняли на видео и опубликовали на днях в местном Telegram-канале Х***ая Одесса. На отснятых кадрах видно, как мужчина ругается со своим отражением в зеркале и даже кричит на самого себя.

«Ну проезжай», — выкрикнул посетитель магазина и кивнул рукой, показывая, что уступает дорогу. Все это он говорил к собственному отражению в зеркале и не узнавал себя.

Несколькими секундами позже другие посетители сказали мужчине, что это зеркало, после чего он пошел в другом направлении.

В заметке отмечают, что курьезный инцидент произошел в сети супермаркетов Сильпо на Французском бульваре.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Одесса Сильпо Супермаркеты Бабушки и дедушки

