«Сделаем Америку грязной снова». Стоит над канализационной трубой. В Нью-Йорке установили провокационный памятник Трампу
В США установили провокационную скульптуру Трампа (Фото: James Colomina/Instagram)
В центре Нью-Йорка установили памятник президенту США Дональду Трампу. Скульптура стоит по пояс над поверхностью канализационного люка.
Об этом 24 июля сообщило yahoo. Автором работы под названием Donald стал французский художник Джеймс Коломин.
Скульптура ярко-красного цвета представляет собой президента США в натуральную величину, который вылезает из канализационного люка. Ее установили в Манхэттее 23 июля около 7 утра по местному времени, однако скульптуру быстро убрали.
Я установил скульптуру в Нью-Йорке, потому что именно здесь он построил свой образ, свою империю, свою легенду. Город, который он пытался завоевать золотыми башнями и жесткими лозунгами. Я хотел, чтобы этот образ — красное тело, выныривающее из канализации — нарушил привычный городской ландшафт, — цитирует медиа USA TODAY художника, который сообщил журналистам о своей работе письмом.
Своей работой художник потроллил американского президента. В своем Instagram в сториз он подписал свою работу: «Make America Grime Again», что является отсылкой к известному лозунгу Трампа «Make America Great Again« (Сделаем Америку снова великой), однако в этом вырезе слово grime означает «грязь».