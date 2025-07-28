«Сделаем Америку грязной снова». Стоит над канализационной трубой. В Нью-Йорке установили провокационный памятник Трампу

Об этом 24 июля сообщило yahoo. Автором работы под названием Donald стал французский художник Джеймс Коломин.

Скульптура ярко-красного цвета представляет собой президента США в натуральную величину, который вылезает из канализационного люка. Ее установили в Манхэттее 23 июля около 7 утра по местному времени, однако скульптуру быстро убрали.

Скульптура Трампа в Нью-Йорке / Фото: James Colomina/Instagram

Ее установили 23 июля, но быстро забрали / Фото: James Colomina/Instagram

Я установил скульптуру в Нью-Йорке, потому что именно здесь он построил свой образ, свою империю, свою легенду. Город, который он пытался завоевать золотыми башнями и жесткими лозунгами. Я хотел, чтобы этот образ — красное тело, выныривающее из канализации — нарушил привычный городской ландшафт, — цитирует медиа USA TODAY художника, который сообщил журналистам о своей работе письмом.

Своей работой художник потроллил американского президента. В своем Instagram в сториз он подписал свою работу: «Make America Grime Again», что является отсылкой к известному лозунгу Трампа «Make America Great Again« (Сделаем Америку снова великой), однако в этом вырезе слово grime означает «грязь».