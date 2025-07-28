«Сделаем Америку грязной снова». Стоит над канализационной трубой. В Нью-Йорке установили провокационный памятник Трампу

28 июля, 13:59
Поделиться:
В США установили провокационную скульптуру Трампа (Фото: James Colomina/Instagram)

В США установили провокационную скульптуру Трампа (Фото: James Colomina/Instagram)

В центре Нью-Йорка установили памятник президенту США Дональду Трампу. Скульптура стоит по пояс над поверхностью канализационного люка.

Об этом 24 июля сообщило yahoo. Автором работы под названием Donald стал французский художник Джеймс Коломин.

Читайте также:
«Крутая говновозка». В Полтаве заметили ассенизаторскую машину с изображением Путина — видео

Скульптура ярко-красного цвета представляет собой президента США в натуральную величину, который вылезает из канализационного люка. Ее установили в Манхэттее 23 июля около 7 утра по местному времени, однако скульптуру быстро убрали.

Скульптура Трампа в Нью-Йорке (Фото: James Colomina/Instagram)
Скульптура Трампа в Нью-Йорке / Фото: James Colomina/Instagram
Ее установили 23 июля, но быстро забрали (Фото: James Colomina/Instagram)
Ее установили 23 июля, но быстро забрали / Фото: James Colomina/Instagram

Я установил скульптуру в Нью-Йорке, потому что именно здесь он построил свой образ, свою империю, свою легенду. Город, который он пытался завоевать золотыми башнями и жесткими лозунгами. Я хотел, чтобы этот образ — красное тело, выныривающее из канализации — нарушил привычный городской ландшафт, — цитирует медиа USA TODAY художника, который сообщил журналистам о своей работе письмом.

Реклама

Своей работой художник потроллил американского президента. В своем Instagram в сториз он подписал свою работу: «Make America Grime Again», что является отсылкой к известному лозунгу Трампа «Make America Great Again« (Сделаем Америку снова великой), однако в этом вырезе слово grime означает «грязь».

Читайте также:
В сети появилась новая карикатура на Трампа. В ней показали роль президента США в российско-украинской войне
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Нью-Йорк Дональд Трамп Скульптура

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Иран пытается вернуть региональное влияние на фоне нарастающих кризисов
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies