Скоро мир будет говорить на украинском. В новом тренде TikTok пользователи учат иностранцев украинским фразам

29 июня, 16:32
Перевод хорошо известен (Фото:di_ossa_/TikTok)

Перевод хорошо известен (Фото:di_ossa_/TikTok)

Украинцы покоряют очередной зарубежный тренд. Тиктокеры берут обычную фразу из повседневной жизни на английском языке, находят ей сленговое или фразеологическое соответствие в украинском, а затем дословно переводят его на английский. К примеру oh shit (ох, черт) превращается в frog fucked viper (е**ла лягушка гадюку). НВ собрал самые забавные видео из шутливого тренда.

Английское i don’t know (я не знаю) великолепно превращается в dick knows (х*й знает), как бы сказали в Украине.

@di_ossa_

♬ Prolly my spookiest beat edited - qtBun❄️

А вот вам и «шо ты, голова?» Романтика.

@pavellegenda хто перекладе ставлю лайк!#english #ukrainian #joke ♬ Prolly my spookiest beat edited - qtBun❄️

Здесь нужно читать по губам.

Видео дня
@tumazarchik #англійська ♬ Prolly my spookiest beat edited - qtBun❄️

Еще один украинский ответ на английский i don’t know (я не знаю).

@_chahlik #славаукраїні #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ Prolly my spookiest beat edited - qtBun❄️

Е**ла лягушка гадюку — это отличный способ описать практически любые эмоции.

@natusik_in

Їбaлa жаба гадюку 🤪

♬ Prolly my spookiest beat edited - qtBun❄️

Вот вам и ответ на вопросы «где ?»

@itsvitaliyvolkov

We know!😂

♬ Prolly my spookiest beat edited - qtBun❄️

В тренде даже упомянули бывшего министра иностранных дел Арсения Яценюка и его фразу «пуля в лоб, так пуля в лоб».

@llittle.li

Слава Нації 🦾

♬ Prolly my spookiest beat edited - qtBun❄️

Напомним, что американский сегмент TikTok запустил новый тренд с песней Fuzzy Duck (Пушистая утка). Больше внимания получил отрывок с фразой «Does he fuck? Fuck he does!» (дословный перевод будет о сексе — «Занимается ли он сексом? Черт, конечно же!», но сленгово это о крутизне определенного человека или персонажа. Fuck he does можно понимать, как «о, да, он может» сделать что-то). В украинскую версию попали политики, медийные персоны и даже поэты из Украины. НВ собрал видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Украинский язык Тренды TikTok

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