Скоро мир будет говорить на украинском. В новом тренде TikTok пользователи учат иностранцев украинским фразам 29 июня, 16:32 Перевод хорошо известен (Фото:di_ossa_/TikTok)

Украинцы покоряют очередной зарубежный тренд. Тиктокеры берут обычную фразу из повседневной жизни на английском языке, находят ей сленговое или фразеологическое соответствие в украинском, а затем дословно переводят его на английский. К примеру oh shit (ох, черт) превращается в frog fucked viper (е**ла лягушка гадюку). НВ собрал самые забавные видео из шутливого тренда.

Английское i don’t know (я не знаю) великолепно превращается в dick knows (х*й знает), как бы сказали в Украине.

А вот вам и «шо ты, голова?» Романтика.

Здесь нужно читать по губам.

Видео дня

Еще один украинский ответ на английский i don’t know (я не знаю).

Е**ла лягушка гадюку — это отличный способ описать практически любые эмоции.

Вот вам и ответ на вопросы «где ?»

В тренде даже упомянули бывшего министра иностранных дел Арсения Яценюка и его фразу «пуля в лоб, так пуля в лоб».

Напомним, что американский сегмент TikTok запустил новый тренд с песней Fuzzy Duck (Пушистая утка). Больше внимания получил отрывок с фразой «Does he fuck? Fuck he does!» (дословный перевод будет о сексе — «Занимается ли он сексом? Черт, конечно же!», но сленгово это о крутизне определенного человека или персонажа. Fuck he does можно понимать, как «о, да, он может» сделать что-то). В украинскую версию попали политики, медийные персоны и даже поэты из Украины. НВ собрал видео.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.