А что бы ты в детстве сказал об этом? В TikTok появился новый тренд, в котором пользователи говорят со своей детской версией 30 августа, 15:15 Неплохая идея (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

В TikTok появился новый тренд, в котором пользователи из разных стран «говорят» со своей детской версией и показывают, как они в роли ребенка отреагировали бы на свои нынешние действия или мысли. Большинство видео украинцев крайне чувствительны и болезненны, ведь они о войне. Но там также можно найти и забавное исполнение тренда. НВ отобрал разнообразные записи.

Многие делали тренд с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это действительно грустно.

Не беспокойтесь, Крым скоро вернется, бронируйте отели.

Хорошая идея, запишите себе.

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Не забывайте стать счастливыми, а не только успешными.

И беспокойтесь о здоровье. И физическом, и психическом — они равноценны.

Трудно не мечтать о фуре чипсов даже во взрослом возрасте.

Пусть это будет план Б.

И все же не забывайте идти к своим целям.

Напомним, что украинцы захватывают новый американский тренд, где под трагическую музыку пользователи рассказывают, что разочаровало бы их предков. Например, женщины записывают видео о том, как предки наблюдают за их попытками похудеть, отказом рожать и любовью к другим женщинам. НВ собрал самые яркие примеры нового тренда TikTok.



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