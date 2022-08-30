А что бы ты в детстве сказал об этом? В TikTok появился новый тренд, в котором пользователи говорят со своей детской версией

30 августа, 15:15
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Неплохая идея (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Неплохая идея (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

В TikTok появился новый тренд, в котором пользователи из разных стран «говорят» со своей детской версией и показывают, как они в роли ребенка отреагировали бы на свои нынешние действия или мысли. Большинство видео украинцев крайне чувствительны и болезненны, ведь они о войне. Но там также можно найти и забавное исполнение тренда. НВ отобрал разнообразные записи.

Многие делали тренд с президентом Украины Владимиром Зеленским.

@nastiagoncul_ya #переписка ♬ original sound - Anais 🫶🏼

Это действительно грустно.

@kaleria_le Не зачепили...#путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #окупація ♬ original sound - Anais 🫶🏼
@mara_neonilina 💔2014/2022 #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #донбассукраина🇺🇦 #ukraine🇺🇦 #зсу_найкращі #руснінебуде ♬ original sound - Anais 🫶🏼

Не беспокойтесь, Крым скоро вернется, бронируйте отели.

@lkslkslkslkslkslks3 🇺🇦😅🫡🤝 #славаукраїні ♬ original sound - Anais 🫶🏼

Хорошая идея, запишите себе.

Видео дня

@karinchos бі смарт, бітч #бізнес #україна #інвестиції #бізнесвдома #українськийтікток #переписка ♬ original sound - Anais 🫶🏼

Не забывайте стать счастливыми, а не только успешными.

@alina_frendiy

🥹

♬ original sound - Anais 🫶🏼

И беспокойтесь о здоровье. И физическом, и психическом — они равноценны.

@gumeniakd Заздрю,якщо ви не зрозуміли❤️ #іванофранківськ ♬ original sound - Anais 🫶🏼

Трудно не мечтать о фуре чипсов даже во взрослом возрасте.

@sasha.maksymyshynets #переписка ♬ original sound - Anais 🫶🏼

Пусть это будет план Б.

@anastaishakfk #timeflies ♬ original sound - Anais 🫶🏼

И все же не забывайте идти к своим целям.

@sport1kkkkk

🙈🙉

♬ original sound - Anais 🫶🏼

Напомним, что украинцы захватывают новый американский тренд, где под трагическую музыку пользователи рассказывают, что разочаровало бы их предков. Например, женщины записывают видео о том, как предки наблюдают за их попытками похудеть, отказом рожать и любовью к другим женщинам. НВ собрал самые яркие примеры нового тренда TikTok.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Зеленский Тренды Детские фото Дети TikTok

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