А что бы ты в детстве сказал об этом? В TikTok появился новый тренд, в котором пользователи говорят со своей детской версией
Неплохая идея (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)
В TikTok появился новый тренд, в котором пользователи из разных стран «говорят» со своей детской версией и показывают, как они в роли ребенка отреагировали бы на свои нынешние действия или мысли. Большинство видео украинцев крайне чувствительны и болезненны, ведь они о войне. Но там также можно найти и забавное исполнение тренда. НВ отобрал разнообразные записи.
Многие делали тренд с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это действительно грустно.
Не беспокойтесь, Крым скоро вернется, бронируйте отели.
Хорошая идея, запишите себе.
Не забывайте стать счастливыми, а не только успешными.
И беспокойтесь о здоровье. И физическом, и психическом — они равноценны.
Трудно не мечтать о фуре чипсов даже во взрослом возрасте.
Пусть это будет план Б.
И все же не забывайте идти к своим целям.
Напомним, что украинцы захватывают новый американский тренд, где под трагическую музыку пользователи рассказывают, что разочаровало бы их предков. Например, женщины записывают видео о том, как предки наблюдают за их попытками похудеть, отказом рожать и любовью к другим женщинам. НВ собрал самые яркие примеры нового тренда TikTok.
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