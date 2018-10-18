18 октября 2018, четверг

В Новой Зеландии выбрали птицу года. Ей оказался голубь, который почти всегда пьяный

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Эти птицы врезаются в окна, падают с деревьев и спят на земле
Фото: ᴛᴏɴʏ sᴛᴏᴅᴅᴀʀᴅ

Эти птицы врезаются в окна, падают с деревьев и спят на земле

Новозеландцы выбрали главную птицу 2018 года. Ей оказался Кереру (Новозеландский плодоядный голубь), который питается переспелыми фруктами и пьянеет.

Новая Зеландия проводит конкурс Птица года, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания пернатых на острове. Сейчас под угрозой исчезновения 80% видов птиц, пишет BBC.

У победителя 2018 года Кереру, по человеческим меркам, сомнительная репутация. Он питается ягодами, которые содержат алкоголь, пьянеет и не контролирует себя. Птицы этого вида врезаются в окна, падают с деревьев, и спят лежа на земле.

Но как говорит Меган Хабшер, активистка организации по защите окружающей среды: "Это часть их очарования. Все любят их за это"

Организаторы конкурса для его популяризации привлекают звезд, в 2018 году это были британский актер Стивен Фрай и комик Билл Бэйли. 

Последний, кстати, проголосовал не за кереру, а за такахе.

Новозеландские политики тоже принимают участие. Премьер-министр Джасинда Ардерн проголосовала за кереру.

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