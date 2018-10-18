В Новой Зеландии выбрали птицу года. Ей оказался голубь, который почти всегда пьяный

Новозеландцы выбрали главную птицу 2018 года. Ей оказался Кереру (Новозеландский плодоядный голубь), который питается переспелыми фруктами и пьянеет.
Новая Зеландия проводит конкурс Птица года, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания пернатых на острове. Сейчас под угрозой исчезновения 80% видов птиц, пишет BBC.
У победителя 2018 года Кереру, по человеческим меркам, сомнительная репутация. Он питается ягодами, которые содержат алкоголь, пьянеет и не контролирует себя. Птицы этого вида врезаются в окна, падают с деревьев, и спят лежа на земле.
Но как говорит Меган Хабшер, активистка организации по защите окружающей среды: "Это часть их очарования. Все любят их за это"
Организаторы конкурса для его популяризации привлекают звезд, в 2018 году это были британский актер Стивен Фрай и комик Билл Бэйли.
Последний, кстати, проголосовал не за кереру, а за такахе.
Rainbow-coloured, contrary and endangered this bird gets my vote for New Zealand’s #birdoftheyear so I say @VoteTakahe pic.twitter.com/UTn2hnxD8G— Bill Bailey (@BillBailey) October 2, 2018
Новозеландские политики тоже принимают участие. Премьер-министр Джасинда Ардерн проголосовала за кереру.
I salute you, @Kereru4PM #BirdOfTheYear— Jacinda Ardern (@jacindaardern) October 14, 2018
- Читайте также: Коала проигнорировала встречу с герцогом Гарри и герцогиней Меган в зоопарке. Она просто продолжала жевать
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования