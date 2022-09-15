«Приют еще и НЛО купил?». Украинцы шутят о неопознанных летающих объектах, которые астрономы заметили в небе над Киевом

15 сентября, 19:56
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Все хотят посмотреть (Фото:Твиттер)

Все хотят посмотреть (Фото:Твиттер)

Ученые из Главной астрономической обсерватории НАН Украины опубликовали статью, где утверждают, что не раз видели НЛО над Киевом. Инопланетяне, конечно, нашли время полетать над столицей, но украинцы и здесь не упустили момент, чтобы пошутить об этом. НВ собрал самые смешные посты.

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил о том, что скоро придется ждать космолиз. Потому что даже там уже всем надоела РФ.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0D1mxeCyHYsZJAfEz5CG5cFoCFsdNSCL724y7FgRJwT4LrExc5d1dCeYAB4HPeXmwl

Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула купил еще НЛО, но решил не рассказывать?

Видео дня

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0aBqrqyKsE7dYtE8P3qkoUKu4aEiefk39gYDfPEKBcBWC4UxFUoBEq7Ro2YY5DDJ6l
https://twitter.com/vikitoria_99/status/1570391699146543105

Все знают, почему на самом деле НЛО прилетали.

Твиттер
Фото: Твиттер

Вот настоящая причина, почему неопознанные объекты появились над Киевом.

https://twitter.com/BrutalJerry/status/1570319915432955904
https://twitter.com/tyaglovsky/status/1570355343296790530

НАТО не захотело закрывать небо, закроют НЛО.

https://twitter.com/SinkyWilson/status/1570315085050183687

Отметим, что исследователи проводили свои наблюдения с помощью двух станций для наблюдений за метеорами – в Киеве и селе Винаровка.

Этой темой они заинтересовались из-за роста общественного интереса к НЛО — например, совсем недавно Пентагон признал, что некоторые обнаруженные ими летающие объекты могут представлять опасность для человечества.

«Мы видим их всюду. Мы видим большое количество объектов, природа которых неясна», — пишут учёные в своей статье, опубликованной в базе приприентов arXiv. На их публикацию обратило внимание издание VICE.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Реакция соцсетей Мемы НЛО

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