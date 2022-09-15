«Приют еще и НЛО купил?». Украинцы шутят о неопознанных летающих объектах, которые астрономы заметили в небе над Киевом
Все хотят посмотреть (Фото:Твиттер)
Ученые из Главной астрономической обсерватории НАН Украины опубликовали статью, где утверждают, что не раз видели НЛО над Киевом. Инопланетяне, конечно, нашли время полетать над столицей, но украинцы и здесь не упустили момент, чтобы пошутить об этом. НВ собрал самые смешные посты.
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Вот настоящая причина, почему неопознанные объекты появились над Киевом.
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Отметим, что исследователи проводили свои наблюдения с помощью двух станций для наблюдений за метеорами – в Киеве и селе Винаровка.
Этой темой они заинтересовались из-за роста общественного интереса к НЛО — например, совсем недавно Пентагон признал, что некоторые обнаруженные ими летающие объекты могут представлять опасность для человечества.
«Мы видим их всюду. Мы видим большое количество объектов, природа которых неясна», — пишут учёные в своей статье, опубликованной в базе приприентов arXiv. На их публикацию обратило внимание издание VICE.
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