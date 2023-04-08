Центр Мукачева украсили гигантскими писанками — фото

8 апреля, 14:41
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На центральной площади Мукачева выставлены более 20 пасхальных арт-объектов (Фото:Мукачевский горсовет/Facebook/коллаж NV)

На центральной площади Мукачева выставлены более 20 пасхальных арт-объектов (Фото:Мукачевский горсовет/Facebook/коллаж NV)

В преддверии Пасхи центральную площадь Мукачева Закарпатской области украсили гигантскими писанками.

Соответствующие фото были опубликованы в Facebook местного горсовета.

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На выставке под открытым небом представлены более 20 пасхальных арт-объектов, авторами которых являются ученики Мукачевской художественной школы им. М. Мункачи и «Ром-Арт», а также воспитанники учебного центра «Platform 9 ¾».

Видео дня

Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook
Мукачевский горсовет/Facebook
Фото: Мукачевский горсовет/Facebook

Посетить выставку писанок, которая проводится в Мукачево в рамках проекта Наш город — родной дом уже во второй раз, можно будет до 16 апреля.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Выставка Закарпатье Закарпатская область Праздники Пасха Мукачево Писанки

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