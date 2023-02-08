«Диверсия» против ФСБ. На Лубянке в Москве водителя остановили за звучавшую из машины песню Сердючки — видео

8 февраля, 10:13
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Российским силовикам не понравилась песня «Все будет хорошо» (Фото:Скриншот видео t.me/avtozaklive)

Российским силовикам не понравилась песня «Все будет хорошо» (Фото:Скриншот видео t.me/avtozaklive)

На Лубянской площади в Москве, где расположено здание ФСБ, сотрудники ДПС остановили водителя за песню Верки Сердючки (Андрей Данилко).

Об этом сообщили в Telegram Avtozak LIVE, опубликовав соответствующее видео.

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На нем слышно, что из салона автомобиля звучала песня Все будет хорошо, что не понравилось оказавшимся рядом силовикам.

Видео дня

«Очевидец события сообщил, что инспектор ДПС передал по громкоговорителю, чтобы водитель выключил песню. Дальнейшая судьба водителя автомобиля неизвестна», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1623235247767691264?s=46&t=QXJIGqLxna4ze2j7xZ8ynQ

Это уже далеко не первый случай, когда у жители РФ сталкиваются с неприятностями из-за украинских песен.

Ранее суд в Тульской области оштрафовал мужчину за видео, на котором на фоне новогоднего обращения российского диктатора Владимира Путина звучала песня Потапа и Насти Каменских с рефреном «от сосны».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Москва ФСБ Лубянка Верка Сердючка Война России против Украины

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