«Диверсия» против ФСБ. На Лубянке в Москве водителя остановили за звучавшую из машины песню Сердючки — видео 8 февраля, 10:13 Российским силовикам не понравилась песня «Все будет хорошо» (Фото:Скриншот видео t.me/avtozaklive)

На Лубянской площади в Москве, где расположено здание ФСБ, сотрудники ДПС остановили водителя за песню Верки Сердючки (Андрей Данилко).

Об этом сообщили в Telegram Avtozak LIVE, опубликовав соответствующее видео.

На нем слышно, что из салона автомобиля звучала песня Все будет хорошо, что не понравилось оказавшимся рядом силовикам.

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«Очевидец события сообщил, что инспектор ДПС передал по громкоговорителю, чтобы водитель выключил песню. Дальнейшая судьба водителя автомобиля неизвестна», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

Это уже далеко не первый случай, когда у жители РФ сталкиваются с неприятностями из-за украинских песен.

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