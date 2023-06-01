Под носом у ФСБ. Неизвестные женщины вынесли из храма в центре Москву икону, украденную оккупантами в Украине — видео 1 июня, 10:25 Женщины вынесли икону без каких-либо препятствий (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

В Москве неизвестные женщины умудрились вынести из храма, расположенного в паре сотен метров от здания ФСБ на Лубянке, икону Божией Матери Боголюбской.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях прокремлевскими пропагандистами.

На нем видно, как две женщины просто подходят к расположенной на подставке иконе, поднимают ее и без каких-либо препятствий покидают храма.

Видео дня

При этом по улице они ее несли так же открыто, совершенно не смущаясь взглядов прохожих и не опасаясь быть задержанными.

Ирония состоит в том, что данная икона уже являлась краденой, поскольку была незаконно вывезена российскими мародерами из временно оккупированного Харцызска Донецкой области.

Как утверждается, одна из женщин на видео ранее жила в ныне практически уничтоженном ВС РФ Мариуполе.