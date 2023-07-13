Российская пропаганда заявила, что «ЛГБТ-партизаны» заминировали в Москве госдуму и минфин

13 июля, 15:27
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О минировании госучреждений заявило некое Партизанское движение против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ (Фото:Flickr)

О минировании госучреждений заявило некое Партизанское движение против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ (Фото:Flickr)

Российская пропаганда обнародовала довольно странное сообщение о «минировании» в Москве зданий государственной думы и министерства финансов РФ.

Как утверждается, ответственность за это якобы взяли на себя некие «ЛГБТ-партизаны».

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Об этом, в частности, заявили в четверг, 13 июля, в прокремлевском Telegram-канале Shot.

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«Только что госдуму и минфин заминировало „Партизанское движение против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ“. Именно так представились сообщившие о „бомбах“», — рассказали пропагандисты.

t.me/shot_shot
Фото: t.me/shot_shot
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Что это за движение, пока не ясно, однако гадать о его возможных целях не приходится, ведь ни для кого не секрет, что ЛГБТ в России практически вне закона, а его представители подвергаются регулярным преследованиям и откровенной травле.

И даже, если никакой взрывчатки ни в госдуме, ни в минфине в итоге не найдут, данный прецедент выглядит весьма примечательным.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Москва Госдума ЛГБТ Минирование Минфин РФ

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