Кибершалости. Жителей Москвы предупредили по радио и телевидению об «угрозе ядерного удара» — видео 9 марта, 15:50 В МЧС РФ заявили об атаке неизвестных хакеров (Фото:Скриншот видео t.me/navideovidno)

В четверг, 9 марта, жителей Москвы экстренно оповестили о якобы «угрозе ядерного удара».

Соответствующее предупреждение транслировалось в эфире целого ряда телеканалов и радиостанций.

В частности, москвичей призвали срочно проследовать в укрытие, и дали рекомендации на случай радиационного воздействия.

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После этого МЧС РФ обнародовало заявление, в котором заверило, что никакой угрозы на самом деле нет, а объявленная тревога была следствием кибератаки неизвестных хакеров.

Подобные инциденты в РФ имели место и ранее, однако тогда речь шла лишь об обычной «ракетной атаке», а о «ядерной угрозе» россиян предупредили впервые.