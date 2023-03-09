Кибершалости. Жителей Москвы предупредили по радио и телевидению об «угрозе ядерного удара» — видео

9 марта, 15:50
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В МЧС РФ заявили об атаке неизвестных хакеров (Фото:Скриншот видео t.me/navideovidno)

В МЧС РФ заявили об атаке неизвестных хакеров (Фото:Скриншот видео t.me/navideovidno)

В четверг, 9 марта, жителей Москвы экстренно оповестили о якобы «угрозе ядерного удара».

Соответствующее предупреждение транслировалось в эфире целого ряда телеканалов и радиостанций.

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В частности, москвичей призвали срочно проследовать в укрытие, и дали рекомендации на случай радиационного воздействия.

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После этого МЧС РФ обнародовало заявление, в котором заверило, что никакой угрозы на самом деле нет, а объявленная тревога была следствием кибератаки неизвестных хакеров.

Подобные инциденты в РФ имели место и ранее, однако тогда речь шла лишь об обычной «ракетной атаке», а о «ядерной угрозе» россиян предупредили впервые.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Ядерное оружие Российская агрессия Москва Ядерная угроза Радио Телевидение Война России против Украины Воздушная тревога

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