Готовятся к «худшему»? В МЧС РФ посоветовали россиянам положить в «тревожный рюкзак» гривны и паспорт Украины

3 марта, 14:42
Поделиться:
Через какое-то время соответствующие рекомендации были удалены (Фото:Александр Гром/Facebook)

Через какое-то время соответствующие рекомендации были удалены (Фото:Александр Гром/Facebook)

Главное управление МЧС по Республике Татарстан посоветовало гражданам РФ положить в свой так называемый «тревожный набор» паспорт Украины и гривны.

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Читайте также:
За 10 лет на 24 позиции. Украинский паспорт поднялся в рейтинге Henley Passport Index

Ведомство опубликовало у себя в Telegram инфографику с рекомендациями, на которой среди самых необходимых вещей на случай чрезвычайной ситуации можно заметить украинские документы и валюту.

Видео дня

Позже данный пост был удален, однако пользователи успели сделать его скриншот.

https://www.facebook.com/grom.alex.grom/posts/pfbid0uAzfkGhyKGhToNZxWhRMm5g7SMtqdfBJG4CqgB3oCitSZa5NjHRLafe9dUFq8eM5l

В связи с этим у кремлевских пропагандистов случилась настоящая истерика.

«Ведомство захотело поделиться полезной инфой: зашли в Google, нашли первую попавшуюся картинку по запросу „тревожный набор“, хоп-хоп и в канал. Спустя несколько минут одумались и снесли пост — но интернет все помнит», — возмутились на прокремлевском ресурсе Mash.

Скриншот с Mash
Фото: Скриншот с Mash

В свою очередь украинцы отмечают, что на фоне военных провалов оккупационных сил РФ и все более частых взрывах и других диверсий в самой России, рекомендации обзавестись гривнами, а, если повезет, то и украинским паспортом — выглядят вполне уместно.

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Татарстан Тревожный чемоданчик Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X