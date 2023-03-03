Готовятся к «худшему»? В МЧС РФ посоветовали россиянам положить в «тревожный рюкзак» гривны и паспорт Украины 3 марта, 14:42 Через какое-то время соответствующие рекомендации были удалены (Фото:Александр Гром/Facebook)

Главное управление МЧС по Республике Татарстан посоветовало гражданам РФ положить в свой так называемый «тревожный набор» паспорт Украины и гривны.

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Ведомство опубликовало у себя в Telegram инфографику с рекомендациями, на которой среди самых необходимых вещей на случай чрезвычайной ситуации можно заметить украинские документы и валюту.

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Позже данный пост был удален, однако пользователи успели сделать его скриншот.

В связи с этим у кремлевских пропагандистов случилась настоящая истерика.

«Ведомство захотело поделиться полезной инфой: зашли в Google, нашли первую попавшуюся картинку по запросу „тревожный набор“, хоп-хоп и в канал. Спустя несколько минут одумались и снесли пост — но интернет все помнит», — возмутились на прокремлевском ресурсе Mash.

Фото: Скриншот с Mash

В свою очередь украинцы отмечают, что на фоне военных провалов оккупационных сил РФ и все более частых взрывах и других диверсий в самой России, рекомендации обзавестись гривнами, а, если повезет, то и украинским паспортом — выглядят вполне уместно.

Фото: Скриншот с Facebook