Разбили памятник Ленину. В Мариуполе партизаны продолжают декоммунизацию, несмотря на оккупацию — видео

12 мая, 13:40
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Украинцы продолжают свое сопротивление (Фото:Скриншот видео t.me/mariupolrada)

Украинцы продолжают свое сопротивление (Фото:Скриншот видео t.me/mariupolrada)

На фоне паники россиян из-за предстоящего контрнаступления ВСУ во временно подконтрольном РФ Мариуполе активизировались украинские партизаны.

Несмотря на реальную угрозу для своей жизни, они продолжают декоммунизацию города даже в условиях оккупации.

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Об этом в пятницу, 12 мая, рассказали в Telegram-канале местной администрации.

Видео дня

Так, неизвестные разбили в Мариуполе бюст Ленина, установленный российскими захватчиками в начале 2023 года на аллее в Городском саду.

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Как видно на обнародованном видео, в результате антикремлевской акции вождь большевиков лишился своего лица.

«Мариупольцы не хотят возвращаться в СССР и оставаться „в россии“, которая тянет их в прошлое. Они стремятся к освобождению и возвращению в Украину. Ведь знают — только тогда возможно настоящее развитие и восстановление», — отметили в горсовете.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Памятники Партизаны Памятник Ленину Ленин Война России против Украины

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