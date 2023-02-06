В Обухове продавщица избила грабителя отобранной у него же палкой — видео

6 февраля, 15:10
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На данное время злоумышленник уже задержан (Фото:Скриншот видео t.me/andrii_nebytov)

На данное время злоумышленник уже задержан (Фото:Скриншот видео t.me/andrii_nebytov)

Продавщица одного из магазинов в Обухове стала героем соцсетей, избив грабителя отобранной у него же палкой.

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Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

«Храбрая женщина ни на миг не испугалась нападавшего, который внезапно ворвался в ее магазин и бросился на нее с палкой. Спустя мгновение забрала деревяшку и пинком выгнала его из магазина», — рассказал он в комментарии к обнародованным кадрам.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1622579236757176322?s=46&t=IlbtnJV9NqN9JQfPE56iiw
t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov

По словам Небитова, злоумышленник в итоге был задержан правоохранителями и взят под стражу.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Ограбление Киевская область Магазин Обухов

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