Ко Дню Независимости Украины. В Луцком СИЗО прошел конкурс патриотических рисунков 24 августа, 20:15 Рисунки победителей (Фото:Луцкий СИЗО)

В Луцком следственном изоляторе по случаю Дня Независимости Украины решили провести творческий конкурс среди лиц, заключенных под стражу. Об этом пишут в соцсетях СИЗО.

«Проведен творческий тематический конкурс среди лиц, заключенных под стражу, а именно: по случаю Дня Независимости Украины последними нарисованы картины на патриотическую тематику. Проведена оценка указанных картин и вручены подарки участникам конкурса», — говорится в посте.

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