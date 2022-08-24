Ко Дню Независимости Украины. В Луцком СИЗО прошел конкурс патриотических рисунков

24 августа, 20:15
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Рисунки победителей (Фото:Луцкий СИЗО)

Рисунки победителей (Фото:Луцкий СИЗО)

В Луцком следственном изоляторе по случаю Дня Независимости Украины решили провести творческий конкурс среди лиц, заключенных под стражу. Об этом пишут в соцсетях СИЗО.

«Проведен творческий тематический конкурс среди лиц, заключенных под стражу, а именно: по случаю Дня Независимости Украины последними нарисованы картины на патриотическую тематику. Проведена оценка указанных картин и вручены подарки участникам конкурса», — говорится в посте.

Видео дня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid099LTvfoQZpP8qACrZ3N4L5EzipTxx1i1CeDNCVFDZsWdJdDPY5KfnymsqmZjm23Xl&id=190872218203125

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Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   СИЗО Луцк конкурс

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