Ко Дню Независимости Украины. В Луцком СИЗО прошел конкурс патриотических рисунков
Рисунки победителей (Фото:Луцкий СИЗО)
В Луцком следственном изоляторе по случаю Дня Независимости Украины решили провести творческий конкурс среди лиц, заключенных под стражу. Об этом пишут в соцсетях СИЗО.
«Проведен творческий тематический конкурс среди лиц, заключенных под стражу, а именно: по случаю Дня Независимости Украины последними нарисованы картины на патриотическую тематику. Проведена оценка указанных картин и вручены подарки участникам конкурса», — говорится в посте.
Победителей наградили книгами по истории Украины. Книжно-иллюстративную выставку назвали «С днем рождения, страна!»
Напомним, что в Маневицкой исправительной колонии провели конкурс на лучшую снежную фигуру, в котором участвовали осужденные. Победили мужчины, вылепившие из снега дракона.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.