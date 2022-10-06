Крым вернули. В центре Луцка неизвестные украли полуостров с карты Украины, но всего за день он вернулся на свое законное место
«Воруют» Крым (Фото:ВСН)
С карты Украины, расположенной на Театральном Майдане Луцка, неизвестные сняли Крым. Впрочем, через день полуостров удалось вернуть на его законное место. Об этом сообщает Волынская служба новостей.
Утром 4 октября Крым был еще «на своем естественном месте». Впрочем, к вечеру остров «украли». В одном из местных пабликов распространили фото, на котором видно, как двое неизвестных мужчин снимают Крым.
Уже на следующий день издание ВСН убедилось, что Крым снова на своем месте.
Напомним, что бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявил, что до конца этого года ВСУ могут потеснить армию РФ к позициям 23 февраля, а в следующем году будут в Крыму.