Крым вернули. В центре Луцка неизвестные украли полуостров с карты Украины, но всего за день он вернулся на свое законное место 6 октября, 19:06 «Воруют» Крым (Фото:ВСН)

С карты Украины, расположенной на Театральном Майдане Луцка, неизвестные сняли Крым. Впрочем, через день полуостров удалось вернуть на его законное место. Об этом сообщает Волынская служба новостей.

Утром 4 октября Крым был еще «на своем естественном месте». Впрочем, к вечеру остров «украли». В одном из местных пабликов распространили фото, на котором видно, как двое неизвестных мужчин снимают Крым.

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Фото: ВСН

Уже на следующий день издание ВСН убедилось, что Крым снова на своем месте.

Фото: ВСН

Напомним, что бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявил, что до конца этого года ВСУ могут потеснить армию РФ к позициям 23 февраля, а в следующем году будут в Крыму.

