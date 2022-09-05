Ему просто снизили зарплату. В Луцке судили пограничника, который случайно подстрелил коллегу 5 сентября, 19:32 Фото иллюстративное (Фото:ГПСУ)

В Луцке судили пограничника, случайно из пистолета подстрелившего своего коллегу. Преступление он совершил по неосторожности, пострадавший военный выжил, поэтому пограничнику присудили только год служебного ограничения и уменьшили зарплату, поскольку 10% будут отчисляться в доход государства. Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда.

Инцидент произошел 4 мая в селе Пища, Ковельского района. Находясь возле местной остановки, младший инспектор пограничной службы вынул свой пистолет Макарова, направил его в сторону коллеги и случайно выстрелил. Пограничник получил ранение живота.

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Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 414 УК (нарушение правил обращения с оружием), которое предусматривает максимум до трех лет заключения. Допрошенный в суде обвиняемый полностью признал вину и просил строго не наказывать. Не настаивал на строгом наказании и пострадавший коллега.

Судья признала неосторожного пограничника виновным и назначила год служебного ограничения. Это означает, что за это время его не могут повысить в звании или должности. Кроме того, этот год ему не зачислится в стаж, а из его зарплаты будут отчисляться 10% прибыли в доход государства. Также мужчина должен будет оплатить более 5 тысяч гривен за экспертизы.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде.

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