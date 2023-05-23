Эпическая битва. Пока житель Луцка сражался с коммунальщиками, его жена провалилась в открытый люк — видео

23 мая, 15:35
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Во время драки в ход пошли подручные средства (Фото:Скриншот видео ТРК Аверс)

Во время драки в ход пошли подручные средства (Фото:Скриншот видео ТРК Аверс)

Отсутствие горячей воды спровоцировало в Луцке эпический конфликт между возмущенной этим фактом супружеской парой и работниками коммунальной службы.

Соответствующее видео опубликовал местный телеканал Аверс.

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Как сообщается, сначала житель одного из многоквартирных домов на улице Захарова просто подгонял ремонтную бригаду, занимавшуюся заменой теплосетей, а потом куда-то ушел, вернувшись уже с ножом и молотком.

Видео дня

После этого началась драка, во время которой в ход пошли подручные средства, в частности, металлическое ограждение и кирпич.

При этом жена зачинщика, снимавшая все это на видео, настолько увлеклась происходящим, что не заметила открытого люка, в результате чего провалилась в коммуникационный колодец.

https://www.youtube.com/watch?v=s6JEdvxa5F4&t=19s
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Луцк Коммунальные службы Драка

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