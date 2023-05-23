Эпическая битва. Пока житель Луцка сражался с коммунальщиками, его жена провалилась в открытый люк — видео
Во время драки в ход пошли подручные средства (Фото:Скриншот видео ТРК Аверс)
Отсутствие горячей воды спровоцировало в Луцке эпический конфликт между возмущенной этим фактом супружеской парой и работниками коммунальной службы.
Соответствующее видео опубликовал местный телеканал Аверс.
Как сообщается, сначала житель одного из многоквартирных домов на улице Захарова просто подгонял ремонтную бригаду, занимавшуюся заменой теплосетей, а потом куда-то ушел, вернувшись уже с ножом и молотком.
После этого началась драка, во время которой в ход пошли подручные средства, в частности, металлическое ограждение и кирпич.
При этом жена зачинщика, снимавшая все это на видео, настолько увлеклась происходящим, что не заметила открытого люка, в результате чего провалилась в коммуникационный колодец.