Выиграл у немцев, затем у Херд. В «ЛНР» на стенде с героями Второй мировой войны оккупанты разместили фото Джонни Деппа 9 июня, 15:51 Цей матеріал також доступний українською Талантливые актеры — талантливые во всем (Фото:Фото из соцсетей)

В так называемом ЛНР на российском стенде с героями советской армии, воевавшими в Алчевске, Луганская область, разместили фото голливудского актера Джонни Деппа. Местные жители стали распространять фото в соцсетях. Скриншоты из историй жителей «ЛНР» дошли до телеграмм-канала Днепр Областной.

«Когда своих героев нет!» — говорится в описании к фото.

Слева пользователи узнали еще одного американского актера Эштона Кутчера, но его «настоящее» имя не попало на фотографию. А вот Джонни Депп оказался Бабаниным Николаем Андреевичем.

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Напомним, что российские пропагандисты во время концерта в честь Дня победы показали фото американских гангстеров Бонни и Клайда среди снимков жителей СССР.

Также отметим, что так называемые TikTok-войска кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова продолжают воевать в Украине с мнимым противником. Получив немало «побед» в боях с пустыми домами, светофорами и другими объектами городской инфраструктуры, на этот раз они решили сражаться с самой природой, стреляя в кусты.

Голливудский актер Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены Эмбер Херд, но заявил, что готов отказаться от денежной компенсации, потому что хотел лишь восстановить свою репутацию. 58-летний Депп подал в суд на 35-летнюю Херд в 2018 году. Актер утверждал, что Херд обесчестила его, написав в газете Washington Post статью о том, что она пережила домашнее насилие.

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