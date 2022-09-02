Природа намекает. В Лихтенштейне произошло землетрясение во время дебатов парламента о страховании от землетрясений 2 сентября, 18:15 Фото иллюстративное (Фото:Yamaguchi先生 | Wikipedia)

В княжестве Лихтенштейн произошло два землетрясения подряд как раз в то время, когда парламент проводил дебаты о преимуществах и недостатках обязательного страхования от этого стихийного бедствия. Об этом пишет AP.

Чиновница Беттина Петцольд-Мер только успела предупредить, что вероятность того, что все граждане Лихтенштейна могут пострадать от землетрясения, высока, и сразу после этого произошел первый небольшой толчок. Пока женщина продолжала выступать, произошло второе землетрясение, более заметное.

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«Это уже серьезно, никогда не знаешь, будут ли повторные подземные толчки», — сказал докладчик Альберт Фрик, объявив 15-минутный перерыв. Записи Немецкого научно-исследовательского центра геонаук показали, что в Лихтенштейне произошло землетрясение магнитудой 4 балла (максимальная — 9.5). Полиция Лихтенштейна сообщила, что пострадавших или разрушений нет и назвала магнитуду землетрясения 3,9.

Напомним, что учёные из Франции и Японии научили искусственный интеллект определять землетрясения благодаря изменениям в земной гравитации. Результаты работы опубликованы в журнале Nature. По данным исследователей, новая нейросеть — PEGSNet — может определять землетрясения быстрее самых чувствительных сейсмографов.

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