Со вкусом васильков и шафрана. В Латвии выпустили желто-голубое мороженое под названием Слава Украине

22 июня, 21:31
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Героям Слава! (Фото:Food Union/Facebook)

Героям Слава! (Фото:Food Union/Facebook)

В Латвии представили новое мороженое под названием «Слава Украине». Об этом сообщили на странице производителя молочных продуктов Food Union.

«В знак нашей солидарности с борьбой украинского народа за свободу, мы создали мороженое Слава Украине в цветах национального флага! Символично, что в мороженом сочетаются натуральные ингредиенты со вкусом василька и бузины в голубом шарике и шафрана в желтом», — говорится в посте.

Видео дня
https://www.facebook.com/FoodUnion/posts/5383661848356622

Купить мороженое можно в летних торговых точках Риги и Юрмалы. 1 евро с каждой продажи будут отправлять в благотворительный фонд Голоса детей, который помогает несовершеннолетним пострадавшим от войны украинцам.

Напомним, что львовские пивовары Юрий Назарук, Игорь Чертов и Юрий Заставный выпустили новое пиво под названием ООН, которое они посвятили «малодейственной организации». Свой продукт мужчины реализовали в пивоварне Правда.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Латвия Мороженое Слава Украине

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