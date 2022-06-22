Со вкусом васильков и шафрана. В Латвии выпустили желто-голубое мороженое под названием Слава Украине 22 июня, 21:31 Цей матеріал також доступний українською Героям Слава! (Фото:Food Union/Facebook)

В Латвии представили новое мороженое под названием «Слава Украине». Об этом сообщили на странице производителя молочных продуктов Food Union.

«В знак нашей солидарности с борьбой украинского народа за свободу, мы создали мороженое Слава Украине в цветах национального флага! Символично, что в мороженом сочетаются натуральные ингредиенты со вкусом василька и бузины в голубом шарике и шафрана в желтом», — говорится в посте.

Видео дня

Купить мороженое можно в летних торговых точках Риги и Юрмалы. 1 евро с каждой продажи будут отправлять в благотворительный фонд Голоса детей, который помогает несовершеннолетним пострадавшим от войны украинцам.

Напомним, что львовские пивовары Юрий Назарук, Игорь Чертов и Юрий Заставный выпустили новое пиво под названием ООН, которое они посвятили «малодейственной организации». Свой продукт мужчины реализовали в пивоварне Правда.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.