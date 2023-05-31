В Латвии адепты «русского мира» несут цветы к памятнику Пушкину, которого нет — видео 31 мая, 10:45 Пушкин стоял в рижском парке Кронвальда (Фото:Скриншот видео latvijas_vate/Twitter)

Живущие в Латвии россияне, которые тоскуют по своей родине, но упорно отказывающиеся возвращаться туда из страны ЕС, придумали себе довольно странное развлечение.

Его суть заключается в том, чтобы носить цветы фантомному Александру Пушкину.

Дело в том, что власти Риги решили, что символу российского империализма не место в парке Кронвальда в центре города, и демонтировали его.

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Как сообщается, бронзовый Пушкин был перемещен на склад, а в дальнейшем будет передан музею союза художников Латвии.

При этом оказалось, что демонтировать его с постамента в парке намного проще, чем из больного воображения адептов так называемого «русского мира», которые, как ни в чем не бывало, продолжили возлагать цветы к монументу, которого уже нет.