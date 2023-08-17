Круг замкнулся. Вагнеровец поехал на войну в Украину, чтобы выйти из тюрьмы, а по возвращению домой сел за наемничество — видео

17 августа, 11:46
Поделиться:
Задержанному вагнеровцу грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:Коллаж NV)

Задержанному вагнеровцу грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:Коллаж NV)

Власти Кыгрызстана задержали местного жителя, который вступил в ряды российской ЧВК Вагнера, чтобы выйти из российской тюрьмы.

Читайте также:
Оккупант пытался убежать от дрона ВСУ, но лишь выбился из сил и умер уставшим — видео

Как сообщает местная служба Радио Свобода, злоумышленник отбывал 10-летний срок за перевозку наркотиков, и нашел для себя выход из этой ситуации в участии в войне РФ против Украины.

Видео дня

Однако оккупант забыл, что, несмотря на то, что Кыргызстан является союзником кремлевского режима по ОДКБ, наемничество в этой стране — уголовное преступление.

Таким образом, оказавшись на свободе и сумев выжить в Украине, по возвращению домой вагнеровец снова оказался за решеткой.

Читайте также:
«Вагнерочек подъехал». Появилось видео с разоблачением в Польше агента российской ЧВК

На данное время он арестован на два месяца, однако в целом ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Кыргызстан Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X