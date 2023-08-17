Круг замкнулся. Вагнеровец поехал на войну в Украину, чтобы выйти из тюрьмы, а по возвращению домой сел за наемничество — видео
Задержанному вагнеровцу грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:Коллаж NV)
Власти Кыгрызстана задержали местного жителя, который вступил в ряды российской ЧВК Вагнера, чтобы выйти из российской тюрьмы.
Как сообщает местная служба Радио Свобода, злоумышленник отбывал 10-летний срок за перевозку наркотиков, и нашел для себя выход из этой ситуации в участии в войне РФ против Украины.
Однако оккупант забыл, что, несмотря на то, что Кыргызстан является союзником кремлевского режима по ОДКБ, наемничество в этой стране — уголовное преступление.
Таким образом, оказавшись на свободе и сумев выжить в Украине, по возвращению домой вагнеровец снова оказался за решеткой.
На данное время он арестован на два месяца, однако в целом ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.