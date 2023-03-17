В РФ провели спецоперацию по задержанию «украинских диверсантов», выдуманных обиженным водителем

17 марта, 14:00
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Российские силовики продолжили искать машину с «диверсантами», даже когда ее уже нашли (Фото:t.me/bazabazon)

Российские силовики продолжили искать машину с «диверсантами», даже когда ее уже нашли (Фото:t.me/bazabazon)

Российские силовики в пятницу, 17 марта, провели в Курской области спецоперацию по задержанию «украинских диверсантов».

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План «перехват» был объявлен после доноса о пикапе Volkswagen Amarok с «украинскими номерами», в котором якобы находились пятеро вооруженных неизвестных.

Скриншот с Telegram
Фото: Скриншот с Telegram

Позже оказалось, что в автомобиле ехали двое мужчин и одна женщина.

Видео дня

Скриншот с Telegram
Фото: Скриншот с Telegram

«У полицейских есть информация, что диверсанты могут планировать совершить тяжкие преступления на территории Белгородской области. Также диверсантов продолжают искать в Орловской, Белгородской и Брянской областях», — утверждалось в прокремлевских Telegram-каналах.

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Как выяснилось, никаких «диверсантов» на самом деле не было, а автором доноса был обиженный россиянин, который таким образом хотел отомстить водителю пикапа из-за дорожного конфликта.

При этом уровень слаженности местных силовиков оказался на таком низком уровне, что даже несмотря на то, что указанный автомобиль уже найден, они продолжают его искать.

«Автомобиль из ориентировок до сих пор не убран, и полицейские продолжают реагировать на похожие автомобили», — говорится в последнем сообщении по этому поводу.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Доносы Диверсант Курская область Война России против Украины

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