«Пи*да нам». Украинцы заставили оккупантов в Крыму слушать обращение генерала Наева — видео 25 августа, 15:00 Генерал Наев заверил жителей Крыма, что победа будет за Украиной (Фото:Коллаж NV)

Во временно подконтрольном РФ Крыму хакеры взломали громкоговорители, заставив оккупантов слушать обращение командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев по случаю Дня Независимости Украины.

При этом кибератаке подверглись и камеры наблюдения, благодаря чему в соцсетях появилось видео с реакциями местных жителей.

«Дорогие соотечественник, крымчане. Мы верим в целостность Украины. Для этого прилагаем максимум усилий, заставляя врага добровольно покинуть захваченные территории. Склоняю голову перед теми, кто боролся и борется, отстаивая справедливость. Уверен, победа будет за нами. Крым будет свободным. Крымский народ имеет право на жизнь в успешной, свободной, цветущей Украине. Поздравляю с Днем Независимости Украины. Слава Украине! Вместе — победим», — заверил генерал проукраински настроенных жителей полуострова.

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В свою очередь работающие под оккупантами местные коммерсанты, опасаясь репрессий со стороны россиян, такому поздравлению отнюдь не обрадовались.

«Какой-то военный придет — пи*да нам», — отметил один из них.