В Крыму оккупанты-«казаки» избивают пьяных российских туристов нагайками — видео

18 августа, 14:38
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Ряженые «клоуны» в папахах пытаются подчеркнуть свое «доминирование» (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Ряженые «клоуны» в папахах пытаются подчеркнуть свое «доминирование» (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Хамское поведение российских туристов надоело уже не только регулярно сталкивающимся с ним иностранцам, но и даже их собственным согражданам.

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Так, например, во временно оккупированном РФ Крыму так называемые «казачьи патрули» с отдыхающими долго не церемонятся.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео очевидцев.

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На нем видно, как ряженый россиянин в папахе вместе со своими «миньонами» сначала просто спокойно наблюдает за пьяными «разборками» двух отдыхающих, решивших выяснить отношения с помощью кулаков, но в какой-то момент все же решает показать «понаехавшим», кто тут «власть», и бьет одного из них по спине нагайкой.

Такой поворот застал «глубинного» туриста врасплох, в результате чего ему пришлось отступить, а самоутвердившийся за его счет «казак» пошел искать себе новую жертву.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Туризм Крым Российская агрессия Российские казаки Россияне Курортный сезон Драки Туристы Война России против Украины

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