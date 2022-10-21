Кто крайний? В Краматорске собаки выстроились в очередь к волонтерской станции кормления
Собаки умнее россиян (Фото:Nate Mook)
Главный директор международной гуманитарной организации World Central Kitchen Нейт Мук рассказал в своих соцсетях о бездомных собаках в Краматорске, которые послушно выстроились в очередь к станции кормления.
«Я никогда не видел ничего подобного. Вчера мы установили станцию кормления домашних животных в Краматорске (при вашей поддержке!). Сегодня утром украинские собаки стояли в очереди, чтобы поесть», —пишет Мук.
В посте он также опубликовал фотографию с собаками, действительно стоящими в очереди.
Напомним, что в августе президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем гуманитарной организации World Central Kitchen Хосе Андресом, приготовившим более 130 млн обедов для украинцев с начала войны.