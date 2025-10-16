В Краматорске задержали 29-летнего мужчину, который обокрал цветочный магазин. Правоохранители его обнаружили по следу лепестков, который вел от места преступления к его квартире.

Об этом 15 октября сообщили в патрульной полиции Краматорска и Славянска в Telegram. Это произошло в цветочном магазине на улице Василия Стуса. Неизвестный разбил кирпичом витрину магазина и похитил 8 букетов цветов, 2 плюшевых медведя и духи.

Реклама

Во время осмотра магазина правоохранители заметили след из цветов, которые осыпались по дороге. Проследив за ним, патрульные дошли до квартиры предполагаемого вора.

«Дверь открыл 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Во время разговора он сообщил, что разбил витрину и похитил плюшевых медведей, цветы и духи», — сообщили в патрульной полиции.

Мужчину нашли у него дома, дорогу "показали" цветы / Фото: Патрульная полиция Краматорска и Славянская

Ему предъявили подозрение по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Вору грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.