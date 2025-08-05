Корейский университет обещает высокую стипендию студентам, которые поднимутся на шесть горных вершин

В Южной Корее один из университетов начал прием заявок абитуриентов. Учебное заведение предлагает высокие стипендии тем, кто покорит шесть горных вершин.

Об этом сообщили на сайте вуза. Национальный университет предлагает программу, в рамках которой 1400 учеников будут иметь возможность получить $540 (22,5 тыс. грн), если успеют до определенного срока выполнить задание.

Реклама

Университет предлагает $216 за подъем на три горы до конца года и $540 — за шесть. Засчитываются только горы из списков «100 знаменитых гор» и «100+ знаменитых гор» от Black Yak (без канатных дорог или фуникулеров). Подъемы нужно подтвердить через специализированное приложение Black Yak.

Стипендию финансирует 81-летний выпускник 1963 года Квон Чжун-ха. Она рассчитана на 70 человек, но подано более 1400 заявок. По словам университета, цель программы — поддержать здоровый образ жизни и гражданское сознание.